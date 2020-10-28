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KİHMED, 70 öğrenciyi sınava hazırlıyor

KÜTAHYA VALİSİ ALİ ÇELİK, KİHMED YENİ NESİL AKADEMİ PROJESİ KAPSAMINDA YKS’YE HAZIRLANAN İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİ ZİYARET ETTİ.

KÜTAHYA 28.10.2020, 18:28
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KİHMED, 70 öğrenciyi sınava hazırlıyor

Kütahya Valisi Ali Çelik, KİHMED Yeni Nesil Akademi projesi kapsamında YKS’ye hazırlanan imam hatip lisesi öğrencilerini ziyaret etti. KİHMED Başkanı Mustafa Önsay, 70 öğrencinin sınava hazırlanacağı projede alanında uzman isimlerin görev alacağını söyledi.

Kütahya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (KİHMED) tarafından hazırlanan “KİHMED Yeni Nesil Akademi” projesi çalışmaları KİHMED Kitap Kahve’de başladı. Proje kapsamında imam hatip liselerinden seçilen 70 başarılı öğrenciyi alanında uzman isimler Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlayacak.

Kütahya Valisi Ali Çelik, “KİHMED Yeni Nesil Akademi” projesi kapsamında YKS’ye hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek proje hakkında KİHMED Başkanı Mustafa Önsay’dan bilgiler aldı.

70 öğrenci YKS’ye hazırlanıyor

İmam hatip liselerinden seçilen başarılı son sınıf öğrencilerinin YKS’de Türkiye çapında dereceler elde etmesini hedeflediklerini kaydeden Önsay, “8 ay sürecek çalışmamızda 70 öğrencimizi uzman isimlerle YKS Temel Yeterlilik Sınavı ile YKS Alan Yeterlilik Testine hazırlayacak, düzenlenecek deneme sınavlarıyla gelişimlerini takip edeceğiz. Öğrencilerimizin ücretsiz yararlanacağı bu çalışmamızın tüm giderlerini derneğimizce karşılayacağız” dedi.

Ziyareti esnasında öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Çelik, derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi.

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