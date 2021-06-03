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Kiçir köyüne okuma salonu

Devlet-millet iş birliği çerçevesinde, Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde yapılan okuma salonu, Vali Ali Çelik’in katıldığı törenle hizmete sunuldu.

KÜTAHYA 03.06.2021, 14:59
Kiçir köyüne okuma salonu

Devlet-millet iş birliği çerçevesinde, Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde yapılan okuma salonu, Vali Ali Çelik’in katıldığı törenle hizmete sunuldu.

300 bin TL’ye mal olan okuma salonunun maliyetinin yüzde 75’ini köylülerin karşıladığını belirten Vali Ali Çelik, “7’den 70’e herkese hitap edecek bu mekânın köyümüze kazandırılmasında emeği geçen, örnek bir iş birliğine imza atan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Açılış kurdelesini en küçük hayırsever 9 yaşındaki Deniz Çolak ile kesen Vali Çelik, okuma salonunda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından desteklerinden dolayı vatandaşlara plaket takdim edildi.

Gençler teşekkür ederek günün anısına Vali Çelik’e Kafkas kalpağı takdim etti.
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