Kestane üreticilerine 4 bin fidan

Kütahya’nın Simav ilçesindeki kestane üreticilerine, aşılı ve hastalıklara dayanıklı 4 bin kestane fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki kestane fidanı dağıtım törenine Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Adil Biçer, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner ve İl Genel Meclisi Üyeleri ile kestane üreticileri katıldı.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, hazırladıkları proje ile Kütahya İl Özel İdaresi bütçesinden yüzde 75 hibeli, yüzde 25 çiftçi katkılı 4 bin adet kestane fidanını üreticilere teslim ettiklerini belirtti. Tokdemir, “Kestane dal kanserine ve gal arısı hastalıklarına dayanıklı ve aşılı fidanları, çiftçilerimizin tapulu arazilerinde yetiştirmelerini sağlayacağız. Projeye destek olanlara teşekkür ediyoruz” dedi.

Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kestane fidanlarının üreticilere hayırlı olmasını diledi.