Keskin’den Başkan Işık’a veda

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılan Hasan Keskin, Belediye Başkanı Alim Işık’a veda ziyaretinde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a, veda ziyaretinde bulunan Keskin, görevde kaldığı süre içinde uyumlu çalışmalarından dolayı Başkan Işık’a teşekkür etti.

Makamların gelip geçici olduğunu hatırlatan Başkan Işık, kalıcı olanın geride bırakılan eserler olduğunu ifade ederek, çalışmalarından dolayı Orman Bölge Müdürü Keskin’e teşekkür etti.