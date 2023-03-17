Kermese katkı sağlayanlara teşekkür belgesi

Kütahya Valiliği himayesinde afet bölgesine destek amaçlı düzenlenen kermese katkı sağlayan kamu kurum ve kuruluşlar ile STK temsilcileri için “Teşekkür Belgesi Takdim Töreni” düzenlendi.

Vali Ali Çelik’in eşi Neziha Çelik ve Vali Vekili Mustafa Güney’in katılımıyla düzenlenen programda “Depremzedelerimiz için bir sofra da sen kur” yardım kampanyasının da tanıtımı yapıldı.

Depremzedelere destek için düzenlenen kermeste 1 milyon 400 bin TL toplandığını belirten Vali Vekili Mustafa Güney, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı törende, depremzedeler yararına düzenlenen kermeste Kütahya Belediyemizin standının oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kermese katılım sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK’lara ve Kütahyalılara teşekkür etti.