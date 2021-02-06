Kereste yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, kereste yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç-Tavşanlı yolu Güney köyü köprüsünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Simav ilçesinden İnegöl’e gitmekte olan Ahmet Uğur Ersay yönetimindeki 43 KM 275 plakalı tır, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, tırda yolcu olarak bulunan Ahmet Zeybek yaralandı. Zeybek, Domaniç İlçe Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.