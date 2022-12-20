Kenya’da açılan su kuyusuna ’Kütahya’nın pınarları’ ismi verildi

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Kenya’da açılan su kuyusuna Kütahya’nın pınarları’ isminin verildiğini kaydetti.

Yenipazar, Kütahyalı hayırseverlerin katkısı ile, Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği’nin şimdiye kadar toplam 101 suyu kuyusu açtığını ifade etti.

Başkan Yenipazar, "En son Simav, Tavşanlı ve Kütahya merkez şubeleri olarak toplam 8 suyu kuyusu açtık. Çad’ta üç, Togo’da iki, Uganda, Gana ve Kenya’da da bir olmak üzere toplam 8 adet su kuyumuz hizmete sunuldu. Kenya’daki su kuyusuna ’Kütahya’nın pınarları’ ismi verildi. Bu çok kakıştı. Bilindiği gibi, Kütahya pınarları ve çeşmeleriyle meşhur bir şehrimiz. Bu tüm Türkiye’de biliniyor. Kütahya’nın pınarları şarkısıyla bunu tescillemiş durumda. Biz de bu anlamda Afrika’ya’ imza atalım istedik. İHH Kadın Kolları’nın açtığı kampanya ile, ’Kütahya’nın pınarları’ su kuyusunu açmış bulunmaktayız. Bundan sonra da su kuyusu çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimizi yükseltiyoruz. Dünyada neresinde suya ulaşamayan, gıdaya ulaşamayan, giyeceği ulaşamayan barınağı ulaşamayan insanlar varsa, insan olmanın şuuru ve sorumluluğu ile onlara bağışçılarımızla birlikte köprü olarak el uzatmaya devam ediyoruz. Dünyayı ve insanlığı iyiliğin kurtaracağına inanıyoruz. Bu doğrultuda ’iyilik her zaman her yerde’ sloganını, öncelikle yakın çevremize, sonra şehrimize, sonra memleketimize sonra tüm dünyaya yayma gayretlerini sürdürüyoruz" diye konuştu.

İHH’nın tüm şubelerinin hayırseverlerin katkısı ile şimdiye kadar 41 ülkede yaklaşık 12 bin su kuyusu açtığını belirten Yenipazar, "Su kuyusu açtırmak isteyen bağışçılarımız dernek binamıza, Sevgi Yolu’ndaki İHH standımıza başvurabilir veya banka hesap numaralarımıza bağışlarını yapabilirler. Kampanyalarımıza ilgi gösteren ve bizleri bu çalışmalarda yalnız bırakmayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.