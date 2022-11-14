Kentsel dönüşüm için yıkım çalışmaları başladı

Kütahya Belediyesi’nin yürüttüğü kentsel dönüşüm çerçevesinde, Vefa Mahallesi’nde yıkım işlemleri başladı.

Modern şehirleşmenin bir gerçeği olan yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bitirildiğinde önemli bir boşluğu dolduracak olan Vefa Mahallesi’ndeki proje için çalışmalar başladı.

Sağlıksız kent dokularının iyileştirilmesinde ve kentsel sorunların çözümünde ekonomik, mekânsal, toplumsal koşulları dikkate alarak projelendirilen kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürdürülüyor.

Depreme dayanıklı, güvenli binaların oluşması için hayata geçirilecek proje tüm detayları düşünülerek yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yıkım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.