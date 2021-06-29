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Kent Park ilaçlandı

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kent Park içerisinde ilaçlama çalışması yaptı.

KÜTAHYA 29.06.2021, 13:44
Kent Park ilaçlandı

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kent Park içerisinde ilaçlama çalışması yaptı.

Kütahya’nın merkezinde olan Kent Park, vatandaşların yoğun olarak dinlenmek ve eğlenmek adına sık kullandıkları yeşil alanların başında geliyor.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de yaz aylarının gelmesi ile birlikte Kent Park içerisinde, oluşabilecek sinek ve diğer uçkunların, çevreye zarar vermemesi adına ilaçlama yaptı.

Yapılan ilaçlama çalışması ile vatandaşlarımız Kent Parkta gönül rahatlığı ile vakit geçirip dinlenebilecekler. Diğer park ve mesire alanlarında da ilaçlamalar yapılırken, rutin olarak yaz aylarında ilaçlamaların devam edecek.
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