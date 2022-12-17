Kazakistan’ın bağımsızlık günü Kütahya’da coşkuyla kutlandı

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 31’inci yıl dönümü, Kütahya’da coşkuyla kutlandı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ’DPÜ) Kazakistan Öğrenciler Topluluğu ve Kütahya Belediyesi iş birliği ile düzenlenen “Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlık Günü” kutlama programına Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı katıldı.

Programda konuşan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti kardeştir, kardeşten öte candır. Bizler aynı çınar ağacının dalları gibi birlikte büyüyen, birlikte yeşeren bir milletiz. Köklerimiz bir, acılarımız bir, sevinçlerimiz birdir. Haliyle kardeşimiz Kazakistan’ın bu anlamlı ve kutlu gününde yaşamış olduğunuz heyecanı ve mutluluğu paylaşıyor, tüm Kazakistan yurduna saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

DPÜ Kazakistan Öğrenciler Topluluğu Başkanı Doç. Dr. Erdal Aday, Prof. Dr. Asem Nauşabayeva Hekimoğlu, Doç. Dr. Vecihi Sefa Fuat Hekimoğlu, Doç. Dr. Cantürk Caner’in kutlama konuşmalarının ardından müzik dinletisi ve geleneksel dans gösterilerinin sunulduğu programa çok sayıda öğrenci de iştirak etti.