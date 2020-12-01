Kazada yaralanan kedinin tedavisi için seferber oldular

Kütahya’nın Emet ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan kedi, gece yarısı İstanbul’dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı Yasin Yılmaz tarafından tedavi için İstanbul’a götürüldü.

Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Emet ilçemizde trafik kazasında yaralanan kedimiz bana ulaştırıldı. Hemen Veteriner Hekim Hüseyin Özer ilk muayeneyi yaptı. iki bacağının ve kuyruğunun kırık olduğu tespit edildi. Burada yetersiz imkanlardan dolayı ameliyat olamayacağı için her zamanki gibi Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz tarafından tedavi için gece yarısı İstanbul’a götürüldü. Yaralı kedinin tedaviye gönderilmesi için Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan uykusundan uyanıp gereken evrakları hazırlattı. Ayrıca Zabıta Amiri Cavit Metin Şenel ve Ahmet Ali Gülmez’e sonsuz teşekkürler’’ dedi.