Kaymakamlıktan sokak hayvanları için çağrı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçe Kaymakamlığı tarafından soğuk kış günlerinde aç kalan sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bırakılması için çağrıda bulunuldu.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Sevgili vatandaşlarımız. Soğuk kış günlerinde bizlerden yardım eli bekleyen sokaktaki can dostlarımızı unutmayalım. Mümkün olduğunca evlerimizin ve dükkanlarımızın yakın çevrelerine bir kap su ve bir kap mama bırakalım’’ ifadelerini kullandı.