banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?
WhatsApp'tan 15 Mayıs kararı! Hesaplar silinecek mi?
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...

Kaymakam Yazıcı pazar yerinde denetimlere katıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, pazar yerinde yapılan denetimlere katıldı.

KÜTAHYA 08.05.2021, 18:27
Kaymakam Yazıcı pazar yerinde denetimlere katıldı

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, pazar yerinde yapılan denetimlere katıldı.

Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "İlçe jandarma komutanı, ilçe emniyet amiri ve denetim personelleri beraberliğinde saat 10.00 ile 17.00 arasında ilçe merkezimizde kurulan pazar yerinde (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptık. Vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ettik. Tedbirlere uyarak kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını koruyabiliriz’’ dedi.
Yorumlar (0)
15°
hafif yağmur