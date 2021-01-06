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Kaymakam Yazıcı: ’’Kur’an-ı Kerim eğitimi online olarak veriliyor’’
Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, görevine yeni başlayan İlçe Müftüsü Erkan Aksu’ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu ve kurumun işleyişiyle ilgili bilgi aldı.
KÜTAHYA 06.01.2021, 11:06
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Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, görevine yeni başlayan İlçe Müftüsü Erkan Aksu’ya ’hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu ve kurumun işleyişiyle ilgili bilgi aldı.Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’(Covid-19) tedbirleri kapsamında Kur’an Kursu eğitimi için başvuran vatandaşlara, Kur’an Kursu öğreticileri ve görevlendirilen din görevlileri tarafından eğitimler online olarak verilmeye devam ediyor. Eğitimlerin verildiği müftülük binasının giriş katında bulunan alanı, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında 4-6 yaş grubu Kur’an Kursuna dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. İmamı olmayan köylerdeki camilerimizde, din hizmetinin daha verimli halka sunulması için çalışmaların hızlıca başlatılması gerektiği İlçe Müftümüz ile konuşuldu’’ dedi.
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