Kaymakam Yazıcı: “Kadın ve gençlerimiz için bir merkez oluşturmalıyız”

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Armağan Yazıcı, ilçede kadın ve gençlerimiz için bir merkez oluşturulmalıdır dedi.

Kütahya Valisi Ali Çelik’in hayırlı olsun ziyaretinden sonra konuşan Armağan Yazıcı, yaptığı açıklamada, ’’Sayın Valimiz Ali Çelik’e ilçedeki kadın ve genç nüfusu hakkında bilgiler verdik. Kadınların vakitlerini değerlendirebileceği bir alan olmadığını kendileriyle paylaştık. Sayın Valimiz bunun önemli bir eksiklik olduğunu belirtti. İlçemizdeki gençlerin ve kadınların zamanlarını verimli şekilde değerlendirebileceği, sportif ve kültürel faaliyetlerle hayata katılım sağlayabileceği bir merkez oluşturulması için çalışma yapılmasını istedi. Kendilerine teşekkür ediyoruz’’ dedi.