Kaymakam Tosun ve Başkan Çalışkan, Diyanet Gençlik Merkezinde

Hisarcık Kaymakamı İsmail Tosun ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen sohbet toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

Hisarcık Diyanet Gençlik Merkezinde her salı akşamı esnaflara ve halka yönelik sohbetler düzenlediklerini söyleyen İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol,” Bu haftaki sohbetimize ilçe Kaymakamımız İsmail Tosun, Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan ve halkımız katıldı. Toplantıda, Bakara suresindeki ayetlerin manalarını paylaşarak Allah’ın nimetlerine karşı sonsuz şükretmemiz gerektiği hususları üzerinde durduk. Kaymakam ve Belediye Başkanı da kendi tecrübelerini vatandaşlarla paylaşmış oldular. Sohbet toplantımız çay ve ikramlarla tamamlandı” diye konuştu.