Kaymakam Sirkeci, öğrencilere eğitim ve iş hayatındaki tecrübelerini aktardı

Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci, Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerine yönelik yapılan “Kariyer Günleri” etkinliğine katıldı.

Kaymakam Ömer Sirkeci, 8.sınıf öğrencilerinin LGS hazırlıkları kapsamında açılan DYK kurslarının öğle arasında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilerle yenilen yemeğin ardından samimi bir ortamda söyleşi gerçekleştirildi.

Kariyer Günleri” etkinliğinde eğitim ve iş hayatındaki tecrübelerini aktaran Kaymakam Sirkeci, öğrencilerin mesleğiyle ilgili sorularını da cevapladı.