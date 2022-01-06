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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Kaymakam Sirkeci: “Devletimiz her zaman yanınızda”
Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci, ilçede bulunan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek istek ve ihtiyaçlarını tespit edip taleplerini dinliyor.
KÜTAHYA 06.01.2022, 10:12
Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci, ilçede bulunan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek istek ve ihtiyaçlarını tespit edip taleplerini dinliyor.
Her fırsatta şehit aileleri ile gazilerle bir araya gelmeye gayret ettiğini ifade eden Kaymakam Ömer Sirkeci, şehit ailelerine ve gazilere herhangi bir sıkıntıları olması durumunda devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti.