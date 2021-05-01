Kaymakam Salih Sak: ’’Köylerdeki vatandaşlarımız tam kapanma döneminde ilçe merkezine alışveriş için gelmeyecek’’

Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Kaymakamı Salih Sak, tam kapanma dönemi boyunca ilçeye bağlı köylerdeki vatandaşların alışveriş için ilçe merkezine gelmelerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Kaymakam Salih Sak, yaptığı açıklamada, ’’Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız da bu genelge kapsamında olduğundan ilçe merkezine alışveriş için gelmelerine müsaade edilmeyecektir. Köylülerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 112 iletişim hattını arayarak taleplerini bildirecekler ve bu talepler Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri tarafından karşılanacaktır’’ ifadelerini kullandı.