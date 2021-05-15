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Kaymakam Salih Sak denetimlere katıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Salih Sak, tam kapanma tedbirleri kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Trafik Denetleme ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında yürütülen denetimlere katıldı.

KÜTAHYA 15.05.2021, 09:41
Kaymakam Salih Sak denetimlere katıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Salih Sak, tam kapanma tedbirleri kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Trafik Denetleme ekipleri tarafından ilçe giriş ve çıkışlarında yürütülen denetimlere katıldı.

Gerçekleşen denetimde araç sürücülerinin ve araç içinde bulunan vatandaşların izin belgeleri kontrol edilirken, Kaymakam Sak denetimlere eşlik etti.

Kaymakam Salih Sak, 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05:00’e kadar uygulanacak olan tam kapanma sürecinde, İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Ekiplerine, Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yürütülen çalışmalarda göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edip başarılar diledi.
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