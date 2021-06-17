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Kaymakam Sak: ’’Kurumlar arası koordinasyon çok önemli’’

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Kaymakam Salih Sak’ın başkanlığında, muhtarlar ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Korona virüs ve hizmetlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 17.06.2021, 10:25
Kaymakam Sak: ’’Kurumlar arası koordinasyon çok önemli’’

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, Kaymakam Salih Sak’ın başkanlığında, muhtarlar ve ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Korona virüs ve hizmetlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda yapılması planlanan yatırımlar ile projeler değerlendirilerek yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin önemine değinildi, köyler ve mahallelerin ihtiyaçları masaya yatırılarak, muhtarların talepleri dinlenildi.

Kaymakam Salih Sak, yaptığı açıklamada, ’’Pandemi dönemi dolayısıyla tedbirlere ve kurallara uyulması konusunda muhtarlara önemli görevler düşüyor. Kurumların ve muhtarların koordinasyon ve işbirliğinin sürdürülmesi, mahalle ve köylerimizin sorunlarının çözümü noktasında önemli rol oynamaktadır. Korona virüs salgınının en yoğun olduğu dönemlerde bu koordinasyonun faydalarını gördük. Tüm muhtarlara ve ilgili kurumlara teşekkür ediyorum’’ dedi.
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