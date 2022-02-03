Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna) Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceği bilgisini bize verdi."
Kaymakam Pelvan’dan Kütahya’ya veda
Bir yıldır Aslanapa Kaymakamlık görevini yürüten Özgür Pelvan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a veda ziyaretinde bulundu.
KÜTAHYA 03.02.2022, 10:03
Bir yıldır Aslanapa Kaymakamlık görevini yürüten Özgür Pelvan, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık’a veda ziyaretinde bulundu.
Ataması Ankara’ya yapılan Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan’a görev süresi içinde verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Işık, Kaymakam Pelvan’a yeni görevinde de başarılar diledi.
Misafirperverliği için Belediye Başkanı Alim Işık’a teşekkür eden Kaymakam Pelvan, Kütahya’nın özel bir il olduğunu ifade ederek, Kütahya’yı unutmayacağını söyledi.