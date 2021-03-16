Kaymakam Pelvan: ’’Kureyşliler barajı bölge için oldukça önemlidir’’

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, ilçeye bağlı Kureyşler köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Pelvan, yaptığı açıklamada, ’’Bölge turizm açısından keşfedilmesi gereken önemli bir yer. Bölgede yapılacak çalışmalar geçmişi aydınlatacaktır. Geçimi tarım ve hayvancılığa dayalı ilçe ekonomisi açısından turizm alanında atılacak adımlar çok önemlidir. Bölgede bulunan Kureyşler Barajı, Kütahya’da, Kureyşler Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1993-2001 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Bölge tarımı açısından oldukça önemlidir. Köy sorunları ile ilgili muhtarımızdan gerekli bilgileri aldık" ifadelerini kullandı.