Kaymakam Özay’ın okul ziyaretleri

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Cumhuriyet ilkokulu ve Şehitler Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Kaymakam Didem Dinç Özay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ile birlikte İlçe merkezindeki Cumhuriyet ilkokulu ve Şehitler Ortaokulunu ziyaretinde öğrencilerle istişare yapıp hediyeler dağıttı. Kaymakam Özay, okullardaki yapılan çalışmaları da yerinde inceleyerek Okul Müdürü ve öğretmenlerden bilgiler aldı.