Kaymakam Özay, engelli vatandaşı evinde ziyaret etti

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay engelli vatandaşı evinde ziyaret etti.

Kaymakamı Didem Dinç Özay, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Hatice Yakar, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın ile birlikte Beyköy’de ikamet eden engelli Elif Kulak’ı evinde ziyaret etti.

Elif Kulak ile bir süre sohbet eden Kaymakam Özay, yaşadıkları süreçte herkesin birer engelli adayı olduğunu söyledi.

Özay,” Önemli olan bedenlerde değil beyinlerimizdeki engelleri kaldırmaktır. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına devletimiz engelli vatandaşların her zaman yanındadır. Tüm engelli vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyorum” dedi.