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Kaymakam Okumuş, selden zarar gören Kırık ve Muratlı köyünde incelemelerde bulundu
Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören Kırık ve Muratlı köyünde incelemelerde bulundu.
KÜTAHYA 31.08.2022, 10:36
Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, aşırı yağış sonucu meydana gelen selden zarar gören Kırık ve Muratlı köyünde incelemelerde bulundu.
Kırık ve Muratlı köylerindeki incelemelerinde selden zarar gören vatandaşlara “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Kaymakam Okumuş, vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek yerine getirilmesi hususunda yetkililere talimat verdi.
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