banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
Miralem Pjanic: ''Hedef ben miyim Tayfun?''
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
"Rasim Ozan Kütahyalı'yı programa çıkararak hata yaptınız"

Kaymakam Mahmutoğlu: ’’Maske ve sosyal mesafe çok önemli’’

KAYMAKAM MAHMUTOĞLU: ''MASKE VE SOSYAL MESAFE ÇOK ÖNEMLİ''

KÜTAHYA 16.09.2020, 09:08
Kaymakam Mahmutoğlu: ’’Maske ve sosyal mesafe çok önemli’’

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uayardı.

Son dönemde artan Korona virüs vakalarına dikkat çeken Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Esnaflarımıza ziyarette bulunduk. Kendilerine gerekli uyarılarda bulunduk. Kolluk kuvvetlerimizle birlikte vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunun ne kadar önemli olduğunu anlattık. İnşallah birlik içinde hareket ederek bu hastalığın üstesinden geleceğiz’’ dedi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2020
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:04
İkindi 16:33
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0