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Kaymakam Mahmutoğlu: ’’Maske ve sosyal mesafe çok önemli’’
KAYMAKAM MAHMUTOĞLU: ''MASKE VE SOSYAL MESAFE ÇOK ÖNEMLİ''
KÜTAHYA 16.09.2020, 09:08
Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Korona virüs (Covid-19) denetimlerine katılan Kaymakam Tayyar Emre Mahmutoğlu, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uayardı.
Son dönemde artan Korona virüs vakalarına dikkat çeken Kaymakam Mahmutoğlu, yaptığı açıklamada, ’’Esnaflarımıza ziyarette bulunduk. Kendilerine gerekli uyarılarda bulunduk. Kolluk kuvvetlerimizle birlikte vatandaşlarımıza maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunun ne kadar önemli olduğunu anlattık. İnşallah birlik içinde hareket ederek bu hastalığın üstesinden geleceğiz’’ dedi.
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