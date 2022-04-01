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Kaymakam Korkmaz, Aizanoi Antik Kenti çevresindeki restorasyon çalışmalarını inceledi
Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz, Aizanoi Antik Kenti çevresinde restorasyonuna başlanan çeşitli atölyeler ile yöresel ürün pazarı olarak kullanılacak yapıların inşaat alanında incelemelerde bulundu.
KÜTAHYA 01.04.2022, 10:01
Çavdarhisar Kaymakamı Metin Korkmaz, Aizanoi Antik Kenti çevresinde restorasyonuna başlanan çeşitli atölyeler ile yöresel ürün pazarı olarak kullanılacak yapıların inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Metin Korkmaz, Aizanoi Antik Kenti çevresinde restorasyonuna başlanan hediyelik eşya atölyesi, tekstil atölyesi ve yöresel ürün pazarı olarak kullanılacak yapıların inşaat alanında incelemelerde bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.