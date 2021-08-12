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Kaymakam Karadağ’dan muhtar, imam ve öğretmene ‘’Başarı Belgesi’’

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy köyünde faaliyete geçen şehit Fatih Seven kütüphanesinin kurulmasında emeği geçen Köy Muhtarı, Cami İmamı ve Öğretmene Kaymakam Buğra Karadağ tarafından ‘’Başarı Belgesi’’ verildi.

KÜTAHYA 12.08.2021, 12:41
Kaymakam Karadağ’dan muhtar, imam ve öğretmene ‘’Başarı Belgesi’’

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy köyünde faaliyete geçen şehit Fatih Seven kütüphanesinin kurulmasında emeği geçen Köy Muhtarı, Cami İmamı ve Öğretmene Kaymakam Buğra Karadağ tarafından ‘’Başarı Belgesi’’ verildi.

Kaymakam Karadağ, Dereköy Köyünde faaliyete geçen ve adına şehit asker Fatih Seven’in isminin verildiği kütüphanenin kurulum aşamasında emeği geçen Köy Muhtarı Tayfun Bütün, Köy Cami İmamı Ramazan Efenk ve Anadolu Lisesi Öğretmeni Sait Bütün’e özverili çalışmalarından dolayı ‘’Başarı Belgesi’’ takdim ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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