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Kaymakam Karadağ, yolcu otobüslerini denetledi
KAYMAKAM KARADAĞ, YOLCU OTOBÜSLERİNİ DENETLEDİ
KÜTAHYA 23.09.2020, 11:47
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Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri denetimlerde bulundu.
Kaymakam Buğra Karadağ, denetim ekibi ile birlikte ilçede bulunan ve yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde Covıd-19 salgın hastalığına karşı alınan tedbirleri denetledi.
Denetimlerde işyeri sahibi esnafların, yolcuların ve şoförlerin dikkat etmeleri gereken kurallar hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulunan Karadağ, uyulması gereken kurallara hassasiyet gösterilmesini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini söyledi.
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