Kaymakam Karadağ, yol asfalt çalışmalarını inceledi

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Karaağıl-Tokat Köyü arasındaki yol asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclis Üyeleri İbrahim Kılıç ve Mustafa Şen ile birlikte yapımı İl Özel İdare ekipleri tarafından asfalt çalışması devam Karaağıl-Tokat Köyü yolunda incelemelerde bulundu.

Karadağ, yapılan çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapan görevlilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.