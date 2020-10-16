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Kaymakam Karadağ: “Kurallara uymada daha dikkatli olmalıyız”

KAYMAKAM KARADAĞ: “KURALLARA UYMADA DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ”

KÜTAHYA 16.10.2020, 13:07
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Kaymakam Karadağ: “Kurallara uymada daha dikkatli olmalıyız”

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde gerçekleştirilen Korona virüs denetimine katılan Kaymakam Buğra Karadağ, Kütahya’nın yaşlı nüfus oranı yüksek illerden olduğunu bu nedenle kurallara uymaya daha çok özen gösterilmesini istedi.

Denetim ekibi ile birlikte Korona virüs denetimine katılan Kaymakam Buğra Karadağ, işyeri sahiplerine uyulması gereken kurallara hassasiyet göstermeleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konularında sık sık uyarılarda bulundu.

Kütahya’nın yaşlı nüfus oranı yüksek iller arasında Ege Bölgesinde ikinci il olduğuna dikkat çeken Kaymakam Karadağ,” 65 yaş üstü kişiler, kronik böbrek, karaciğer hastalıkları olanlar, kanser tedavisi görenler, gebeler, erken çocukluk dönemindekiler ve sigara içenler için ölüm oranı riskinin yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya özen göstermelerini istiyoruz” dedi.

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