Kaymakam Karadağ, ”Devlet, her zaman vatandaşlarımızın yanındadır”

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, Hasanlar köyünde yağan şiddetli yağmur ve dolu sonucu oluşan selin köylülere ve arazilerine vermiş olduğu zararı yerinde inceledi.

Zarara uğrayan vatandaşlarla bire bir görüşen Kaymakam Karadağ, ani yağışların vermiş olduğu zararın ivedilikle giderileceğini belirtti.

Yanında bulunan inceleme ekibine gerekli talimatları veren Karadağ, devletin maddi ve manevi her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi.