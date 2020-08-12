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Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu
KAYMAKAM KANYILMAZ PAZAR YERİNDE DENETİMLERDE BULUNDU
KÜTAHYA 12.08.2020, 12:23
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Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Korona virüs tedbirleri kapsamında çeşitli denetimlerde bulundu.
Kanyılmaz, şehir merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümdeki çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra pazar esnafını kontrol eden Kaymakam Kanyılmaz, maske takmayanlara uyarılarda bulunarak vatandaşlara da bu konuda dikkatli olmalarını söyledi. İlçe Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, maske konusunda polis ve zabıta görevlilerine, denetimlerini daha sıklıkla yapmaları talimat verdi.
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