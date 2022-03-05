Kaymakam İrdelp, üniversite öğrencilerine mesleğini tanıttı

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Meslek Yüksekokulunun düzenlemiş olduğu “Kariyer Günleri” etkinliğine katıldı.

Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Meslek Yüksekokulundaki etkinlikte Kaymakamlık mesleğini tanıttı, konuyla ilgili öğrencilerin sorularını cevapladı. Kaymakam İrdelp, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen üniversite yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti. Etkinlik sonunda İrdelp’e katılım plaketi takdim edildi.