Kaymakam Halim’den şehit ailelerine bayram ziyareti

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim ve eşi Esin Halim, beraberinde Simav Belediye Başkanı Adil Biçer ve eşi Esin Biçer, Emniyet Müdürü Onur Altındağ, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çetin Balamur ile birlikte şehit ailelerine ziyarette bulunup, Ramazan Bayramını kutladı.

Kaymakam Halim Şehit Ali Yılmaz’ın evine yapılan ziyarette, şehit ailelerinin her zaman yanında ve hizmetinde olduklarını belirtti. Halim, "Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nı buruk geçiriyoruz. Bu yüzden bayramları bayram yapan ziyaretlerin bir çoğunu gerçekleştiremedik. Şehitler yurdu vatanımızda, birlikte yaşayan yurttaşlarımızın bayramı kutlu olsun” dedi.