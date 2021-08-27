Kaymakam Halim: “Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hayırlı olsun”

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, yapımı tamamlanan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye’ye ait binanın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredildiğini belirtti. Kaymakam Halim “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilçemizde yeni bir birim kuruldu. Simav Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi adı altında hizmet veren birime Bakanlık tarafından 13 personel atandı. Sağlıklı yaşlı kadınlarımıza hizmet verecek olan hizmet binasındaki tefrişat için 250 bin TL harcama ile dönüşüm gerçekleştirildi. İlçemize hayırlı olsun” dedi.