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Kaymakam Hakan Alkan’ın köy gezileri

Kütahya’nın Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, köy gezileri ile vatandaşları sorun ve taleplerini yerinde tespit ediyor.

KÜTAHYA 18.09.2021, 11:12
Kaymakam Hakan Alkan’ın köy gezileri

Kütahya’nın Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, köy gezileri ile vatandaşları sorun ve taleplerini yerinde tespit ediyor.

Kaymakam Hakan Alkan beraberindeki heyetle son olarak Çeltikçi Köyü, Gürlek Köyü, Pınarbaşı Köyü, Yumrutaş Köyü ve Tepepınar Köylerini ziyaret ederek Köy Muhtarlarından köyler ve köylerin sorunlarıyla ilgili bilgiler aldı.

Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek sorunlarının çözümü için kaymakamlık olarak gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Kaymakam Alkan, “Köylerimizi devamlı gezerek köy muhtarlarımızla birlikte köylerin sorunlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Amacımız köylerimiz hakkında detaylı bilgiye sahip olarak sorunların çözümlerini bulmak ve köylerdeki eksiklerin en kısa sürede giderilmesini sağlamaktır” dedi.

Kaymakam Alkan ve beraberindekilerin köylerine yaptıkları ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köylüler, “Devlet büyüklerimizin köyümüze gelerek bizler ile ilgilenmeleri ve sorunlarımızı dinlemeleri bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah ilçemize geldiği günden beri çalışkanlığıyla adından sıkça söz ettiren kaymakamımız sayesinde sorunlarımız çözüme kavuşur” şeklinde konuştular.

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