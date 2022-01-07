Kaymakam Gür: Günün her saati halkımızın yanındayız"

Kütahya’nın Pazarlar Kaymakamı Ferhat Gür, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulunmaya devam ediyor.

Belirli program çerçevesinde köylerdeki vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Gür, köylerin sorunlarını yerinde incelemek ve neler yapılabileceğini yerinde görmek adına köy ziyaretlerine devam ettiğini belirtti. Bu çerçevede Köyleri tanımak, vatandaşların dertlerine ortak olmak, yapılan ve yapılacak yatırımları yerinde incelemek için Kaymakam Ferhat Gür, tüm daire amirleri ile birlikte ilçeye bağlı Tepe Köy, Saray Köy, Orhanlar Köyü, Yenice Köy, Sofular Köyü, Örey Köyü ve Akşinik Köyleri ve vatandaşları ziyaret ettiler.

Yapımı tamamlanan yatırımlar ile köy muhtarları tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemlere ait denetimlerini yapan Kaymakam Gür “Köylerimizin kalkınmasını hızlandırmak, sorunlarını görmek, yapılabilecek yatırımları yerinde incelemek amacı ile ilçemize bağlı Tepe Köy, Saray Köy, Orhanlar Köyü, Yenice Köy, Sofular Köyü, Örey Köyü, Akşinik Köylerinde tüm daire amirleri ile birlikte ziyaretler yaptık. Köylerde vatandaşların sorunlarını ve köylerin sorunlarını yerinde gördük. Köy ziyaretlerimizde vatandaşlarla bir araya gelip sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledik. Köylerimizde yaşayan halkımızın sorunlarını çözmek için 7-24 saat çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kaymakam Ferhat Gür’ün köy ziyaretleri köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.