Kaymakam Çiçek: ’’Köylerimizin içme suyu isale hattı yenilendi’’

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Günlüce ve Yeniköy köylerinde yenilenmiş olan içme suyu isale hatlarını ve depolarını yerinde inceledi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı açıklamada, “İl Özel İdaresi’nin malzeme desteği ile Günlüce köyümüzün Dereli kaplıcalarına inen 4 kilometre uzunluğundaki içme suyu isale hattı ile Yeniköy köyümüzün 500 metre uzunluğundaki içme suyu isale hattı yenilenmiş ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Böylelikle iki köyümüzde su deposuna verilen içme sularımızın daha verimli ve daha sağlıklı akması sağlanmış olup, daha dayanıklı hale getirilmiştir. Bu vesileyle onayları ve destekleri olan, başta Kütahya Valimiz olmak üzere, Kütahya Milletvekillerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğimize, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Genel Meclis üyelerimize ve emeği geçen, katkısı olan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. “ ifadelerini kullandı.

İçme suyu depolarını da yerinde inceleyen Kaymakam Çiçek, içme suyu isale hattı ve su depolarının bakımı ve muhafazasıyla ilgili Köy Muhtarlarına uyarılarda bulundu. Köy muhtarlarının ihtiyaç ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Çiçek, karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulunarak, incelemelerini tamamladı.