Kaymakam Çiçek,” Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışıyorlar”

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, halkın huzuru ve güvenliği için fedakarca çalıştıklarını belirtti.

İlk ziyaretini İlçe Jandarma Komutanlığına gerçekleştiren Kaymakam Hasan Çiçek, burada Jandarma Komutanı Neşet Öztürk ve Jandarma personeli tarafından karşılandı. Jandarma komutanlığı çevresinde yapılan çalışmaları inceleyen Kaymakam Çiçek, daha sonra Jandarma personeli ile kısa süre sohbet ederek İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk’ ten yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Sonraki ziyaretini İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapan Kaymakam Hasan Çiçek, burada İlçe Emniyet Müdür vekili Mehmet Akbulut, komiser ve polis memurları tarafından karşılandı. Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak ilçenin genel asayiş durumu hakkında bilgiler aldı. Daha sonra polis memurları ile kısa süreli sohbet ettikten sonra İlçe Emniyet Müdür vekili Mehmet Akbulut’ tan genel güvenlik ve asayiş konuları hakkında bilgiler alan Çiçek, görevli personele çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

Kaymakam Hasan Çiçek, ziyaret bitiminde yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzuru ve güvenliği için fedakarca çalışıyorlar. İlçemizin giriş ve çıkışlarında kurulan güvenlik noktalarında hem ilçemizin, hem de bölgemizin güvenliğini sağlamak için gece gündüz demeden özveri ile çalışıyorlar. Güvenlik birimlerimizin görevi, halkımızın huzurunu temin etmektir. Görev alan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.