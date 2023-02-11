Kaymakam Çiçek, “Depremzedelerin ihtiyaçları konusunda her şeyi yapmaya hazırız”

Emet Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan beraberindeki heyet ile birlikte Hatay ve İskenderun deprem bölgesinden Emet ilçesine gelen depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretleri sırasında vatandaşlar ile sohbet eden Kaymakam Hasan Çiçek, depremzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi, Kaymakamlık olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Devlet-Millet el ele vererek hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceklerinin altını çizen Kaymakam Çiçek, “ Depremzedelerimiz ile ilgili bütün çalışmaları yakından takip ediyoruz. Emet Kaymakamlığı olarak, Türkiye olarak hep birlikte tek yürek olduk. El birliği ile de bu zorlu günlerin üstesinden geleceğiz. Bizler vatandaşlarımızın ihtiyaçları konusunda her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Ziyaret sırasında çocuklar ile yakından ilgilenen Kaymakam Hasan Çiçek ve Belediye Başkanı Hüseyin Doğan çocuklara çeşitli hediyeler de verdi.

Ziyaret sonunda Depremzede vatandaşlar Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve beraberindeki heyete göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler.