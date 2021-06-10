Kaymakam Çiçek: ’’Daha fazla üretim daha fazla istihdam’’

Kütahya’nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ilçeye bağlı Düşecek köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çiçek’e ziyaretinde İlçe Özel İdare Müdürü Adem Tuncel, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç ve İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Alkan eşlik etti.

Köy Muhtarı Ali Koç’tan köyün genel durumu hakkında bilgiler alan, ayrıca ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Çiçek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İmece usulü başlatılan çalışmalar ve hayırseverlerin katkıları ile gerçekleşen hizmetleri de yerinde inceleyen Kaymakam Çiçek, çalışanlara kolaylık dileyip, emeği, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, ’’Köylerimizin yaşanabilir olması, insanlarımızın burada rahat, huzurlu ve sağlıklı yaşaması için her türlü imkanı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Köylümüzün köyünde yaşaması; daha fazla üretim ve istihdam demektir. Biz bunu çok iyi biliyoruz ve köylerimize önem veriyoruz. Köylerimizi alt yapısıyla, üst yapısıyla inşallah çok daha iyi yerlere hep beraber taşıyacağız’’ dedi.

Merkez veya köy ziyaretlerinde karşılaşmış olduğu çocuklarla sohbet etmeyi ve onları sevindirmeyi ihmâl etmeyen Kaymakam Çiçek, karşılaşmış olduğu bir çocuğa da yakın ilgi gösterip, bir oyuncak hediye etti.