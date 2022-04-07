Kaymakam Çiçek, Anadolu Lisesi’nde okuma etkinliğine katıldı

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, “ Emet Okuyor Geleceğe Nefes Oluyor ” projesi çerçevesinde Gazi Emet Anadolu Lisesi’nde düzenlenen okuma etkinliğine katıldı.

Gazi Emet Anadolu Lisesi’nde düzenlenen okuma etkinliğine Kaymakam Hasan Çiçek, Milli Eğitim Müdür Vekili Nuri Ceyhan, Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, Okul İdarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Hasan Çiçek ve beraberindekiler ile birlikte sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle kısa süreli kitap okudular. Okuma etkinliğinin sonunda öğrencilerin bulunduğu masaları tek tek gezerek kısa süreli sohbet eden Çiçek, onlara kitap okumanın öneminden bahsetti, görüş ve önerilerini aldı. Öğrencilere hangi kitapları okuduklarını, kitap okuma konusunda neler hissettiklerini, neler düşündüklerini ve neler öğrendiklerini soran Kaymakam Çiçek, “ Öncelikle okuma etkinliğimizin gerçekleşmesinde emeği olanlara ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en yakın arkadaşının kitaplar olmasını, planlı ve sürekli olarak kitap okumalarını istiyoruz. Birinci hedefimiz budur. Çünkü okumak bilgiye ulaşmanın, geleceğe hazırlanmanın, düşünce ufkunu geliştirmenin ve zamanı en iyi şekilde değerlendirmenin en etkili aracıdır“ ifadelerini kullandı.

Sınıf ziyaretlerinden sonra okul öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya gelen Kaymakam Hasan Çiçek, okulun genel durumu ve öğrencilerin üniversiteye hazırlık çalışmaları hakkında bilgiler alıp karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.