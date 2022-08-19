Kaymakam Çiçek, "Amacımız köylerimizin sorunlarını yerinde inceleyip tespit etmek, çözüm üretmek”

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ilçeye bağlı Katrandağı köyünü ziyaret ederek yapımı devam eden köy yolu çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Hasan Çiçek’ e ziyaret ve inceleme sırasında İlçe Özel İdare Müdür vekili Adem Tuncel, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç, İl Genel Meclis Üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı eşlik etti.

Katrandağı Köyünde asfalt ve yol çalışmasını yerinde inceleyen Kaymakam Hasan Çiçek, köyde yapımı devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alıp karşılıklı bilgi ve fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Çiçek yaptığı burada açıklamada, “ Katrandağı köy yolunun asfaltlama çalışmasına başlamış bulunmaktayız. Kaymakamlık olarak bütün köylerimizin sorunlarını yerinde inceleyip tespit etmek, işbirliği içerisinde çözüm üretmek için köy ziyaretlerimizi sıklıkla sürdürmeye ve vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde inceleyip onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yapımı devam eden köy yollarımızda bizlere her zaman destek olan Kütahya Valisi Ali Çelik’e, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz’a, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Çiçek, daha sonra Katrandağı köyü camisini ziyaret ederek burada Kuran-I Kerim eğitimi gören öğrencilerinin çalışmaları hakkında Köy Cami İmam Hatibinden bilgiler aldı. Öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceleyen Çiçek, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.