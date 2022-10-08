Kaymakam Bozoğlan, Gençlik ve Spor Müdürlüğünde denetimlerde bulundu

Altıntaş Kaymakamı Hüseyin Bozoğlan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde denetimlerde bulundu.

Kaymakam Bozoğlan, denetim esnasında Altıntaş İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Taşpınar’dan ve diğer personellerden bilgi aldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğünde bulunan Kitap Kafe, kapalı spor salonu, açık alan halı saha ve voleybol sahalarını da ziyaret eden Bozoğlan denetim sonunda müdürlük çalışanlarına ve İlçe Spor Müdürüne çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi.