Kaymakam Basri, Atatürk evi, müze ve şehitliklerde incelemelerde bulundu

Dumlupınar Kaymakamı Bilal Basri, Atatürk evi, müze ve şehitliklerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Basri, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis üyesi Nafiz Uçar, Başkomutan Tarihi Milli Park Şube Müdürü Serpil Taşpınar, Müdür Yardımcısı Cihan Yüksel ve Kurum amirleri ile birlikte ilçede bulunan Atatürk evi, Müze ve Şehitliklerin bakım çalışmalarını yerinde inceledi, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.