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Kaymakam Arslanköylü’den ‘Milli Takım Kampı’na ziyaret

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Milli sporcu Sıla Ata ile atletizm sporcularını Kiçir köyündeki kamp eğitim alanında ziyaret etti.

KÜTAHYA 23.10.2021, 09:51
Kaymakam Arslanköylü’den ‘Milli Takım Kampı’na ziyaret

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Milli sporcu Sıla Ata ile atletizm sporcularını Kiçir köyündeki kamp eğitim alanında ziyaret etti.

Kiçir köyü spor kamp eğitim merkezinde gerçekleştirilen, ziyarete Kaymakam Arslanköylü’nün yanı sıra Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret ve Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin de katıldı.

Kiçir Köyü Muhtarlığı’nın hazırladığı yemekli toplantıda hazır bulunan atletizm antrenörü Yıldıray Kaya ve atletizm sporcuları, ziyarette bulunan Kaymakam Arslanköylü’ye Gençlik ve Spor İl Müdürü Gayret’e, Orman Bölge Müdürü Keskin’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kiçir Muhtarı Rauf Buhan, Milli sporcuları 15 gün boyunca köyünde misafir ettiklerini belirterek, Türkiye’nin her bölgesinden gelecek sporcuları Kiçir kamp eğitim merkezinde ücretsiz ağırlayacaklarını ifade etti.

Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kiçir köyü Muhtarlığına ve köy halkına teşekkür ederek, Milli sporculara başarılar diledi.

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