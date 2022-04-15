Kaymakam Arslanköylü, altın madalyalı aşçıları kutladı

Bolu’da yapılan “Osmanlı Mutfak Günleri” isimli yarışmada kazandıkları madalyalarla Simav’ın ilk altın madalyalı aşçıları olan Simav Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, Simav Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü’yü makamında ziyaret etti.

Şampiyon öğrencileri ve öğretmenlerini makamında kabul eden Kaymakam Arslanköylü, kendilerini tebrik etti.

Eğitimin farklı alanlarında örnek başarıları Simav’da görmenin kendisini fazlasıyla sevindirdiğini söyleyen Arslanköylü, “ Dileğim her alanda başarıların devam etmesidir. Kaymakamlık olarak bizler eğitim alanında her türlü desteğe hazırız” dedi.

Bolu’da gerçekleşen ve Türkiye genelinden 56 okulun katıldığı yarışmada yer alan Simav Özel Eğitim Meslek Okulu’nun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri 4 kişilik gurup olarak, “Başlangıç-Ana Yemek-Tatlı-Şerbet” yer aldığı kategoride yarışmıştı. Ayrıca Simav Özel Eğitim Meslek Okulu alan şefi Orhan Söğüt, Atölye Şefi Gönül Erim eşliğinde Emre Toprak, Ömer Faruk Bayda, Esma Çelik ve Hasibe Başyiğit adlı öğrencilerin jüriden tam puan alarak altın madalya kazanmaları sadece 56 okul arasında değil Simav’da da büyük yankı bulmuştu.