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Kaymakam Alkan Gökler beldesini denetledi
KAYMAKAM ALKAN KARANTİNADA OLAN GÖKLER BELDESİNİ DENETLEDİ
KÜTAHYA 21.08.2020, 11:32
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Kütahya’nın Gediz İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, karantina dolayısıyla giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı Gökler beldesinde incelemelerde bulundu.
Gediz İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, 2 gün önce Korona virüs dolayısıyla Karantina’ya alınan ilçeye bağlı Gökler beldesinde, alınan tedbirleri inceledi. Karantina bölgesinde alınan tedbirlere uyup uymadıklarını yerinde inceleyen Kaymakam Alkan, gerekli önlemlerin alınması ve kurallara istisnasız uyulması konusunda, Belde Belediye Başkanı Yüksel Arık’a hatırlatmalarda bulundu. Daha sonra Gökler Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret eden Alkan’ın incelemelerine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yaşar Türker ve Gökler Belde Belediye Başkanı Yüksel Arık eşlik etti.
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